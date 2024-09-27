Глава Белого дома Джо Байден анонсировал отправку в Незалежную дальнобойных управляемых бомб JSOW. Следовательно, ВСУ получат возможность наносить удары на большие расстояния. Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что за ракеты американский лидер планирует передать Киеву и будет ли снят запрет на удары вглубь России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, это бомбы воздушного базирования, сбрасываемые с любых видов западных самолетов. Ключевое их достоинство в том, что их можно сбрасывать за сто километров от цели. Это вооружение обладает сравнительно малым весом и системой маневрирования. Однако их можно использовать только с самолетов, которых у Киева мало, и те хорошо сбиваются Вооруженными Силами РФ. Таким образом, и данные ракеты могут быть уничтожены по дороге на Украину, на складах или вместе с самолетами, которые там время от времени появляются. Таким образом, есть смысл опасаться, но для паники поводов нет.

Эксперт пояснил, что Незалежной поставляется вооружение для ведения войны за интересы США, однако американская разведка не просто так предупреждает власти Штатов о нежелательности разрешения на удары вглубь России, поскольку им есть чего опасаться.

По его мнению, за каждым нападением украинских войск на нашу страну стоят западные государства. За это придется им отвечать, поскольку российская армия станет наносить удары по их территории.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что разведка США обоснованно предостерегает от ударов вглубь России.