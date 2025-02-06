По словам военного эксперта Виктора Литовкина, прибытие истребителей на территорию Незалежной является большим преувеличением, поскольку на Украине «миражи» еще никто не видел. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что если все же они прибыли на территорию соседней страны, то отечественные ракетные системы быстро их уничтожат. Вероятнее всего, самолеты прибыли для Украины, но находятся где-то в Польше или в Румынии.

По мнению эксперта, для управления «миражами» летчикам украинской армии необходимо пройти серьезную подготовку, которая в идеале займет не менее полугода. Кроме того, истребитель требует тщательного обслуживания как перед вылетом, так и после возвращения. На аэродромах для этого создаются технические эксплуатационные пункты, сравнимые с небольшими заводами и оснащенными всем необходимым. Таким образом, где Незалежная найдет такое число специалистов – вопрос остается открытым.

Ранее сообщалось, что Украина получила новые истребители F-16 и Mirage 2000.