Министр обороны Украины Рустем Умеров в социальных сетях сообщил о поставке Киеву новых боевых самолетов F-16 и Mirage 2000.

Воздушные силы ВСУ получили французские Mirage 2000 и американские F-16, переданные Нидерландами. Количество истребителей, поступивших на вооружение, не уточняется.

Поставка этих самолетов была анонсирована ранее. Еще в октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявлял о передаче первой партии из 24 обещанных F-16. Кроме того, 18 самолетов были отправлены в Румынию для подготовки украинских пилотов. В августе СМИ сообщали, что Украина уже получила шесть таких истребителей.

Франция также направила Киеву Mirage 2000, что подтвердил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

Поставки западной авиации идут на фоне дискуссий о реальной боеспособности украинских ВВС. В ноябре командующий ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейм отмечал, что передача большого количества F-16 может оказаться неэффективной из-за нехватки подготовленных летчиков.

В России поставку самолетов расценивают как фактор, не способный изменить ситуацию на поле боя. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что иностранная техника будет уничтожаться российскими вооруженными силами.

Ранее стало известно о том, что командование ВСУ сбежало из Красноармейска под Днепропетровск.