По словам военного эксперта Виктора Литовкина, боевой дух украинской армии, вторгшейся в приграничные регионы Курской области, уже давно на нуле, они понимают, что для киевского режима являются пушечным мясом. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что власти Незалежной не скрывают, что хотят как можно дольше удержаться в Курской области, поскольку считают это своим чуть ли не наибольшим достижением, потому как смогут дальше выпрашивать поддержку Запада.

По мнению эксперта, а боевой дух, у тех, кого в Незалежной отлавливают на улицах и отправляют без подготовки прямо в бой, унылый. Они осознают, что воют не за интересы Украины, а за интересы Вашингтона и НАТО умирать никому не хочется.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон доволен гибелью славян в военном конфликте на Украине.