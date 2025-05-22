Военный эксперт Матвийчук определил скрытый момент массовых налетов дронов на Москву
Военэксперт Матвийчук: ячейки спецслужб ВСУ могли обосноваться в России до СВО
Фото: [Медиасток.рф]
По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, спящие ячейки украинских спецслужб и украинской армии могли обосноваться в нашей стране еще до начала спецоперации. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что агенты киевского режима могли проникнуть на российскую территорию под видом беженцев и скрывались в заброшенных зданиях, именно туда они завезли определенный объем разобранных беспилотников.
Политолог Маркелов предупредил о повторном массированном ударе ВСУ.