Военный эксперт Матвийчук определил скрытый момент массовых налетов дронов на Москву

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, спящие ячейки украинских спецслужб и украинской армии могли обосноваться в нашей стране еще до начала спецоперации. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что агенты киевского режима могли проникнуть на российскую территорию под видом беженцев и скрывались в заброшенных зданиях, именно туда они завезли определенный объем разобранных беспилотников.

Политолог Маркелов предупредил о повторном массированном ударе ВСУ.