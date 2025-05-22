Политолог Маркелов предупредил о повторном массированном ударе ВСУ беспилотниками

По его мнению, подобные операции направлены не только на создание неудобств мирным жителям России, но и на изменение общественного восприятия проведения специальной военной операции (СВО).

«В Киеве думают, что россияне трансформируют украинскую атаку БПЛА в обиду на российскую власть. Это главный идеологический смысл атак. Угрозы бомбить школы Курской области, крыши взрывать имеют одну фундаментальная цель: чтобы россияне почувствовали, кто, по мнению Киева, виноват в этом конфликте, а украинцы — это только отвечающая сторона. Поэтому это будет продолжаться», — отметил Маркелов.

Эксперт добавил, что такие операции могут быть запланированы на важные для России даты, чтобы усилить психологический эффект. В пример он привел официальные переговоры или визиты высокопоставленных представителей других стран в РФ, а также дни празднования различных праздников. Подобное происходило на Пасху, День Победы и Новый год, отметил он.

Министерство обороны РФ накануне сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 105 вражеских беспилотников. Из-за атаки ВСУ в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были приостановлены прием и отправка самолетов.

Как ранее сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в результате атаки вражеского беспилотника ранения получил глава Беловского района Александр Волобуев.