По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, потери украинской армии в зоне проведения спецоперации в четыре раза превышают российские. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что западные страны безбожно врут, заявляя о высоких потерях российских войск.

По мнению эксперта, медленное продвижение Вооруженных Сил РФ на фронте как раз обусловлено именно стремлением сохранить как можно больше жизней российских бойцов. Именно эту цель ставит перед войсками верховный главнокомандующий.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ с начала СВО потеряли около миллиона военных.