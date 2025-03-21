По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, остановка ударов по энергетической инфраструктуре Незалежной не даст возможности Киеву восстановить объекты. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что тридцати дней недостаточно для того, чтобы ликвидировать критический ущерб.

По мнению эксперта, Зеленский должен довольствоваться тем, что вообще Россия им оставила.

Ранее сообщалось, что в Раде заговорили о том, что Зеленский оттягивает нижнее белье специально.