В Раде заговорили о том, чо Зеленский оттягивает переговоры специально

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене, рассказал о том, почему Зеленский придумывает всевозможные условия для оттягивания переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

Так, по данным журналистов, Зеленский придумывает все условия для оттягивания мирного договора только потому, что сам не готов к перемирию, что он наглядно и демонстрирует. Дубинский задался вопросом, почему украинский лидер уверен, что на подготовку 30-дневного перемирия надо потратить 30 дней?

Депутат добавил, что Зеленский боится потерять свою вечную власть и не хочет заканчивать этот конфликт, который стал синонимом этой вечной власти. Ведь как только наступит мир, начнутся вопросы – как пример, масштабных хищений в армии.

Ранее в Раде заявили об угрозе третьей мировой войны из-за Зеленского.