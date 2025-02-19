По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, украинская группировка, продолжающая отстреливаться на территории Курской области, обречена на уничтожение. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что российским военным подразделениям удалось полностью изолировать район боевых действий, тем самым лишив противника возможности проводить ротации и подвозить свежие силы.

По мнению эксперта, украинская группировка доживает свои последние дни и в ближайшее время она будет либо пленена, либо полностью уничтожена. Поэтому главарю киевского режима Зеленскому больше нечем торговаться.

Ранее в Госдуме рассказали, что ждет Украину в случае отказа от мира.