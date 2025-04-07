Военный эксперт Матвийчук сравнил российскую и украинскую армии

Военный эксперт Матвийчук: ВС РФ имеют численное превосходство над ВСУ

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, Вооруженные силы РФ имеют численное превосходство перед украинской армией. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в условиях боевых действий это не всегда является залогом успеха, поскольку значительную роль играют тактика и устойчивость обороны противника.

Ранее он заявил, что ВСУ не продержатся и полтора месяца без помощи США.

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