В МИД России назвали тех, кто стоит за массированной атакой беспилотников на российские регионы ночью на вторник, 11 марта. Сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В заявлении говорится о том, что вина за теракт лежит на тех странах, которые продолжают накачивать Киев летательными вооружениями, фактически способствуя развитию террористической сущности, бессилия и недоговороспособности Украины.

При этом в дипведомстве добавили и тот факт, что Киев буквально потерял связь с реальностью и продемонстрировал происходящим то, что у властей нет никакой воли к урегулированию конфликта дипметодами. Также в заявлении сказано и о том, что все ответственные за данную террористическую атаку, а также и за все другие на территории РФ понесут неотвратимое наказание.

Ранее на Украине назвали массированный удар по Подмосковью важным сигналом перед переговорами.