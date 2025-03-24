Эксперт объяснил, чем для ВСУ обернется потеря Часова Яра

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Инфо24» рассказал , почему Киеву так важен Часов Яр.

В ДНР заявляют об успехах российской армии в районе Часова Яра: глава республики отмечал, что это дает надежду на скорое освобождение города. По словам эксперта Дандыкина, для ВСУ этот пункт имеет очень важное стратегическое значение.

«По сути дела, Часов Яр — это ключ к воротам, открывающим дорогу на освобождение Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации, которая является последней наиболее крупной в Донбассе», — пояснил Дандыкин.

Сопротивление в Часовом Яре сложное, так как город расположен на высотах. ВСУ оказывают отчаянное сопротивление, особенно в центре. Однако Дандыкин не исключил, что в скором времени местность окажется под полным контролем ВС России.

Ранее сообщалось, что мощный удар по беспилотнику ВСУ в Харьковской области показали на видео.