Ураган «Милтон», налетевший на Штаты и вызвавший настоящую панику среди местного населения, так же быстро ослаб с пятой до третьей категории. Военный эксперт Игорь Никулин рассказал, почему он так быстро завершился, был ли он так опасен и может ли иметь искусственное происхождение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ураган «Милтон», вероятнее всего, может быть последствием протестов против разработки лития в Северной Каролине, поскольку там осталось в живых мало людей, а у выживших совершенно иные проблемы.

Эксперт добавил, что ураган, свалившийся на США в преддверии выборов, может быть выгоден прежде всего компании BlackRock, получившей лицензию на разработку лития. И при этом технологии здесь работали точно.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что ураган «Милтон» может определить судьбу президентских выборов в США.