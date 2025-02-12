Военный корреспондент KP.RU Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому и спросил о замученных жителях села Николаево-Дарьино в Курской области.

По словам военкора, зверства в Русском Поречном — это только начало преступлений ВСУ. Случаи жестокости и замученных мирных жителей нашли также в освобожденном Николаево-Дарьино. Как напомнил Коц, люди более шести месяцев были в заложниках у украинских бойцов. Всех оставили без пропитания, помощи, а вскоре расправились практически со всем селом. По данным Минобороны, выжил лишь один мужчина, и то, чудом.

Позже Зеленский заявил, что готов обговорить с Россией обмен некоторых территорий. Коц возмутился этим словам после обнародованной информации из курского села.

«Чего ты там менять собрался? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» — написал журналист в своем Telegram-канале.

Комментировали слова Зеленского о территориях и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова резко высказалась о лидере киевского режима, отметив, что тот страдает параноидальным бредом.

Ранее сообщалось, что украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино.