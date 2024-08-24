В одном из украинских СМИ появилась информация о том, что ответственность за атаку на железнодорожный паром в порту «Кавказ» взяли на себя ВСУ. Напомним, что атака была совершена на паром, перевозящий 30 цистерн с топливом, после чего судно получило повреждения и затонуло, очагов возгорания на территории порта нет. По словам военного эксперта Алексея Подберезкина, это не окажет влияния на повышение боевого духа украинских военных, поскольку он на данный момент находится в критическом состоянии. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что ситуация на украинском фронте в полном распаде, а по всей линии соприкосновения – неудачи в течение нескольких месяцев. Таким образом, для того чтобы воспрянуть, включены СМИ, которые могут из мухи сделать слона и наоборот.

По мнению эксперта, хоть у них и огромные поражения, потери, то есть ежедневно около трех тысяч человек, бригада целиком уходит в небытие и около 50 единиц боевой техники, но удар по мирной цели в случае Курской области – паром.

Ранее сообщалось, что третий ранг сложности присвоили пожару на пароме в порту «Кавказ».