Военный эксперт Прохватилов пояснил смысл наличия госпиталей на стоянках в Израиле
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По словам военного эксперта Владимира Прохватилова, переоборудование подземных паркингов под госпитали свидетельствует о готовности Израиля к длительной войне на истощение и на уничтожение. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что опубликованные в Интернете снимки медучреждений являются сигналом группировкам ХАМАС и «Хезболла».
По мнению эксперта, подземные госпитали имеют лучшую защиту от ударов ХАМАС.
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