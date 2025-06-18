Продвижение российских войск в Донбассе создает критические проблемы для логистики украинской армии. Военные эксперты указывают на ключевые населенные пункты, чье освобождение способно радикально изменить оперативную обстановку. По словам военного эксперта Михаила Тимошенко, контроль над Константиновкой в ДНР имеет стратегическое значение. Об этом сообщает Life.ru.

Он пояснил, что указанный населенный пункт является важным транспортным узлом. Цель российских сил — его перехват для реализации тактики изоляции района боевых действий. Установление контроля над дорогами, ведущими к Константиновке, напрямую ведет к срыву снабжения украинских подразделений. Эксперт подчеркнул, что на Покровском направлении российское наступление развивается интенсивно, оказывая значительное давление на оборону противника, и работа по окружению ключевых пунктов ведется планомерно.

По мнению военного эксперта, успешное окружение и освобождение Константиновки российскими войсками будет иметь тяжелейшие последствия для группировки ВСУ в этом районе. Главным итогом станет катастрофическое сужение возможностей по обеспечению украинских частей всем необходимым — от боеприпасов и вооружения до продовольствия и горючего. Это резко ограничит их мобильность и способность к сопротивлению.

Он отметил, что лишение противника контроля над Константиновкой фактически парализует систему снабжения украинских войск на данном участке фронта, что предопределит серьезное ослабление их оперативных возможностей и создаст условия для дальнейших успехов российской армии.

Ранее сообщалось, что май стал худшим месяцем для Украины по потерям территорий с года начала СВО.