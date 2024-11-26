Военный эксперт Рожин: решение Запада об отправке войск на Украину — это последние неядерные шаги

В странах Старого Света возобновили обсуждения вопроса об отправке войск в Незалежную. Военный эксперт Борис Рожин оценил данную проблему. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, прежде всего не стоит забывать о том, что военные Североатлантического альянса уже давно там, поэтому данный вопрос — всего лишь вопрос о публичности и легализации, и все.

Эксперт подчеркнул, что ввод войск — это один из немногих оставшихся неядерных шагов на пути к дальнейшей эскалации. Так, уже используются гиперзвуковые ракеты с отделяющимися боеголовками., остаются только дальнобойные ракеты и ввод войск, после чего уже тактическое ядерное оружие.

Ранее Медведев назвал условие для применения ядерного оружия Россией.