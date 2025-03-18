Военный эксперт Рожин спрогнозировал судьбу убийцы неонациста Ганула

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

По словам военного эксперта Бориса Рожина, предполагаемого убийцу украинского неонациста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула освободят после ухода главаря киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что дело об убийстве Ганула в любом случае пересмотрят. В целом для Незалежной это типичная история.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве радикала Ганула офицеру ВСУ установили меру пресечения.

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