Военный эксперт Рожин спрогнозировал судьбу убийцы неонациста Ганула
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По словам военного эксперта Бориса Рожина, предполагаемого убийцу украинского неонациста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула освободят после ухода главаря киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что дело об убийстве Ганула в любом случае пересмотрят. В целом для Незалежной это типичная история.
Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве радикала Ганула офицеру ВСУ установили меру пресечения.