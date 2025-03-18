По словам военного эксперта Бориса Рожина, предполагаемого убийцу украинского неонациста и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула освободят после ухода главаря киевского режима. Об этом сообщает радио Sputnik.