Военный эксперт Шаландин пояснил, почему у украинской армии не получаются штурмовые действия в Курской области
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По словам военного эксперта Олега Шаландина, российская армия выбила украинские войска из населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике и продолжают продвигаться вперед, наращивая темп наступления. Об этом сообщило радио Sputnik.
Он уточнил, что на территории курского приграничья отечественная авиация и артиллерия наносит удары по выявляемым разрозненным группам противника.
По мнению эксперта, ключевой ударный кулак украинских войск в Курской области уже «расчленен», они стараются проводить штурмовые действия, однако у них это плохо получается, поскольку превосходство в артиллерии и авиации у России.
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