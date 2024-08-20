По словам военного эксперта Олега Шаландина, российская армия выбила украинские войска из населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике и продолжают продвигаться вперед, наращивая темп наступления. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что на территории курского приграничья отечественная авиация и артиллерия наносит удары по выявляемым разрозненным группам противника.

По мнению эксперта, ключевой ударный кулак украинских войск в Курской области уже «расчленен», они стараются проводить штурмовые действия, однако у них это плохо получается, поскольку превосходство в артиллерии и авиации у России.

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