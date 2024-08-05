По словам военного эксперта Олега Шаландина, положение дел на линии боевого соприкосновения у украинских войск плохое, у них дефицит резервов, на многих участках фронта противнику не удается держать оборону, поэтому армия отступает. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в течение конкретного времени линия боевого соприкосновения на ряде участков ВСУ просто посыплется. У киевского режима имеется в резерве 14 бригад, пять из которых уже кинули на отдельные направления, включая направления на Торецк и Часов Яр, что является распылением сил, довольно безграмотным руководством ведения боевых действий с их стороны.

По мнению эксперта, у украинских войск также отсутствуют ресурсы для нового контрнаступления, ранее анонсированного киевским режимом.

Он отметил, что лучшим решением для украинской армии станет сесть в нормальную оборону, то есть крайне важно организовать какие-то линии обороны. Кроме того, многие украинские военнослужащие начали сдаваться в плен при первой же возможности, что свидетельствует о серьезном кадровом голоде и сломе морального духа.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия громит ВСУ на Купянском направлении.