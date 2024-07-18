В районе Кисловки и Степовой Новоселовки военкор RT Александр Симонов посмотрел на работу ВС России и увидел, как терпит поражение противник.

На Купяновском направлении ВСУшников встречает группа «Конторы» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона ВС РФ. Судя по кадрам, противник теряет технику и живую силу. За ночь уничтожили четыре БПЛА «Баба-яга» и американский БТР М113.

Отметим, что на Купянск и это направление являются очень выгодными со стратегической точки зонами. Это железнодорожный узел, который может помочь в военной логистике. Ветки уходят в Белгород и Валуйку, а также в такие пункты как Сватово, Рубежное, Попасную, Святогорск и Харьков. На направлении есть низинные поселения, а есть удобные высокогорные. Боевая ситуация интенсивная.

Ранее стало известно о взятии ВС России тяжелого участка в Волчанске.