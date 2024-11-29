Военный эксперт Тимошенко считает, что западные страны решатся на эскалацию через две недели
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По словам военного эксперта Михаила Тимошенко, западные государства могут решиться на эскалацию через две недели. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что, естественно, они хотят убедиться в том, что этот «Орешник», который прилетел по заводу в Днепропетровске, не один, а что их у нас уже целая серия.
По мнению эксперта, от испытания ракеты «Орешник» до выпуска целой серии - довольно большой шаг, для выпуска необходим специальный завод твердотопливных ракет.
Ранее эксперт Аграновский назвал «пакостями» попытки эскалации украинского кризиса США.