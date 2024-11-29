Военный эксперт Тимошенко считает, что западные страны решатся на эскалацию через две недели

По словам военного эксперта Михаила Тимошенко, западные государства могут решиться на эскалацию через две недели. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что, естественно, они хотят убедиться в том, что этот «Орешник», который прилетел по заводу в Днепропетровске, не один, а что их у нас уже целая серия.

По мнению эксперта, от испытания ракеты «Орешник» до выпуска целой серии - довольно большой шаг, для выпуска необходим специальный завод твердотопливных ракет.

Ранее эксперт Аграновский назвал «пакостями» попытки эскалации украинского кризиса США.