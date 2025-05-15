Военный эксперт Угольный заявил, что российские войска почти отрезали ВСУ от снабжения в Красноармейске
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По словам военного эксперта Владислава Угольного, Вооруженные силы РФ практически отрезали украинскую армию от снабжения в Красноармейске. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что с наступлением тепла темпы продвижения российской армии значительно возросли, и сегодня ведется обхват большой Красноармейской агломерации, где украинские войска сосредоточили огромные силы. Красноармейск является воротами в Днепропетровскую область и имеет стратегическое значение в качестве логистического хаба. Также в районе Красноармейска и Павлограда находятся последние шахты с качественным углем, от которых во многом зависит экономика Незалежной.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по храму в Курской области на фоне переговоров в Стамбуле.