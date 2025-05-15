По словам военного эксперта Владислава Угольного, Вооруженные силы РФ практически отрезали украинскую армию от снабжения в Красноармейске. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что с наступлением тепла темпы продвижения российской армии значительно возросли, и сегодня ведется обхват большой Красноармейской агломерации, где украинские войска сосредоточили огромные силы. Красноармейск является воротами в Днепропетровскую область и имеет стратегическое значение в качестве логистического хаба. Также в районе Красноармейска и Павлограда находятся последние шахты с качественным углем, от которых во многом зависит экономика Незалежной.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по храму в Курской области на фоне переговоров в Стамбуле.