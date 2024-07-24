По словам члена Совета по внешней и оборонной политике Владимира Ворожцова, в рядах украинской армии служит достаточное число женщин, и часть из них сегодня находятся в российском плену. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что в недавнем времени российские военные помогли украинке, получившей ранение, которую бросила своя же армия. Женщине оказали медпомощь, эвакуировав в безопасное место.

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли боеспособность еще в начале этого года, а сегодня ситуация на фронте осложняется дефицитом техники и личного состава, а также политическим кризисом.