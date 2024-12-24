Военный корабль России начал спасательную операцию грузового судна Ursa Major

Испанские власти передали полномочия по осуществлению спасательной операции после крушения российского грузового судна Ursa Major военному кораблю России. Об этом ТАСС сообщил источник в морской безопасности королевства.

В агентстве сообщили, что сигнал бедствия поступил от российского судна, находившегося приблизительно в 57 милях от берегов Альмерии. После связи с ближайшим к месту инцидента судном, стало известно о неблагоприятных погодных условиях и спасательной шлюпке в воде.

Спасательный экипаж вытащил 14 человек, которые находились в шлюпке, и доставил их в порт Картахена. По заявлению спасенных, судно перевозило пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

Служба уточнила, что позже в указанную область прибыл российский военный корабль, который взял на себя задачу по спасательным работам, когда ему была передана эта ответственность испанскими властями.

Уточняется, что ночью Ursa Major затонул. Испанская морская служба в настоящее время продолжает находиться в зоне крушения, но уже не для спасательных действий, а для удаления опасных объектов, угрожающих судоходству, и оценки возможного загрязнения моря.

Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major могло потерпеть крушение из-за перегруза.