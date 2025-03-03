Военный политолог Клинцевич назвал последствия для Украины в случае отключения от Starlink

По словам военного политолога Андрея Клинцевича, в случае если американский миллиардер Илон Маск решит сделать демилитаризованную зону, где терминалы Starlink на расстоянии 80 км от линии боевого соприкосновения работать не станут, то это даст российской армии серьезный результат. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в этом случае украинская армия потеряет возможность управления дронами наземного базирования и безэкипажными катерами.

По мнению военного эксперта, таким образом, если Маск выключит Starlink над всей акваторией Черного моря или вдоль берегов Крыма или прочих акваторий, то это станет важным элементом.

Ранее сообщалось, что Польша намерена закупить и отправить на Украину пять тысяч комплектов Starlink.