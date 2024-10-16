Военный политолог Клинцевич заявил, что России нужно уже перестать оглядываться на Запад
По словам военного политолога Андрея Клинцевича, против России ведут войну 50 стран, в связи с чем мы давно уже должны создавать коалицию и перестать опираться только на собственные силы. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что любая помощь партнера всегда востребована. Так, через год у нас может быть 10 млн снарядов, однако они необходимы сегодня, поскольку наиболее необходимый элемент на фронте — это время.
Ранее сообщалось, что Рютте поделился стратегией альянса относительно Украины.