Военный политолог Клинцевич заявил, что России нужно уже перестать оглядываться на Запад

По словам военного политолога Андрея Клинцевича, против России ведут войну 50 стран, в связи с чем мы давно уже должны создавать коалицию и перестать опираться только на собственные силы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что любая помощь партнера всегда востребована. Так, через год у нас может быть 10 млн снарядов, однако они необходимы сегодня, поскольку наиболее необходимый элемент на фронте — это время.

Ранее сообщалось, что Рютте поделился стратегией альянса относительно Украины.