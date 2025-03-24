Военный самолет Су-25 упал в Приморском крае
В Приморском крае потерпел крушение военный самолет Су-25
Фото: [flickr.com]
Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По информации оборонного ведомства, пилот смог катапультироваться. Предварительно, серьезных травм он не получил.
Самолет не нес боекомплекта в момент аварии и упал в безлюдной местности, поэтому разрушений гражданских объектов на земле не зафиксировано. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
На месте происшествия работают специалисты. В ближайшее время они установят все обстоятельства инцидента.
Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск, когда цель видима, а также для точного уничтожения объектов по заранее заданным координатам в любых метеорологических условиях, как днем, так и ночью.
Первый полет Су-25 состоялся в феврале 1975 года. Эти самолеты находятся в эксплуатации с 1981 года.
Ранее сообщалось, что в Гондурасе шесть человек погибли после падения самолета в воду.