Военный самолет Су-25 упал в Приморском крае

Штурмовик Су-25 упал в Приморском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, пилот смог катапультироваться. Предварительно, серьезных травм он не получил.

Самолет не нес боекомплекта в момент аварии и упал в безлюдной местности, поэтому разрушений гражданских объектов на земле не зафиксировано. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

На месте происшествия работают специалисты. В ближайшее время они установят все обстоятельства инцидента.

Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск, когда цель видима, а также для точного уничтожения объектов по заранее заданным координатам в любых метеорологических условиях, как днем, так и ночью.

Первый полет Су-25 состоялся в феврале 1975 года. Эти самолеты находятся в эксплуатации с 1981 года.

Ранее сообщалось, что в Гондурасе шесть человек погибли после падения самолета в воду.