Суд заочно арестовал актера Панина на шесть лет

Второй западный окружной военный суд осудил Панина за публичное оправдание терроризма.

«Признать Панина виновным… назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима», — огласил судья.

Кроме того, Панину на три года запрещено управлять интернет-ресурсами. Согласно части 2 статьи 205.2 УК РФ, максимальный срок наказания за публичное оправдание или пропаганду терроризма в Сети составляет от пяти до семи лет лишения свободы.

В материалах дела, озвученных во время заседания, упоминается, что в октябре 2022 года Панин опубликовал в своем телеграм-канале сообщения, в которых оправдывал и одобрял теракт на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что завершено расследование дела Алексея Панина о публичном оправдании терроризма.

*физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в список террористов и экстремистов.