Завершено расследование дела Алексея Панина о публичном оправдании терроризма

Столичный Следственный комитет завершил расследование дела Алексея Панина* о публичном оправдании терроризма. Об этом в среду, 21 августа, сообщила пресс-служба прокуратуры в своем телеграм-канале.

В прокуратуру Москвы передали дело против актера Алексея Панина*, поясняют сотрудники ведомства.

В данный момент актер заочно арестован и находится в международном розыске. По данным следствия, осенью 2022 года Панин* опубликовал в Сети несколько постов, в которых он положительно высказался о террористическом ударе по Крымскому мосту.

«В октябре 2022 года Панин в доступном для просмотра и комментирования неограниченному кругу лиц личном канале разместил текстовые сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания теракта на Крымском мосту, выразив положительную оценку преступлению», — подчеркнули сотрудники ведомства.

Ранее сообщалось о том, что актера внесли в список террористов и экстремистов из-за высказываний о Крымском мосту и провокационных фотографий с американским паспортом на фоне флага Украины.

*физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в список террористов и экстремистов.