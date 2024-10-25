Военный суд заочно приговорил комбрига ВСУ к пожизненному сроку

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича* к пожизненному заключению за участие в ракетных обстрелах Белгородской области, как сообщило РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

Суд признал Ярошевича* виновным в совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ, пункт «б», три эпизода) и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Кроме того, суд удовлетворил иск Министерства обороны России, который составил 1,3 миллиарда рублей.

В процессе судебного разбирательства было установлено, что в результате действий Ярошевича* пострадали гражданские лица, как погибшие, так и раненые, а также был причинен имущественный ущерб, сумма которого превысила 1,3 миллиарда рублей.

Ранее СК РФ ходатайствовал перед судом о заочном аресте четверых высокопоставленных военных из украинской армии.

Все четверо военных обвиняются в массовых убийствах, правда, суть дел правоохранители раскрывать не стали. Всем им заочно были предъявлены обвинения.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.