Военный связист Насыров спас свой батальон, вызвав подмогу через спутник
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Военный связист старший лейтенант Джабраил Насыров умелыми действиями спас целый батальон, рассказывается в рубрике «Герои спецоперации» телеграм-канала Минобороны РФ.
Офицер рассказал, как во время передислокации в районе поселка Таволжанка его подразделение попало под обстрел. Пришлось попотеть и вспомнить все знания, которые он получил на факультете специальной связи Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций.
Со своими удалось связаться через спутник. Вскоре подоспела поддержка, и противник был подавлен огнем. Жертв с российской стороны удалось избежать.
Насыров рассказал о преимуществах спутниковой связи. При ее использовании противник тоже может создать помехи, но существует возможность перенастроиться «на другой борт».
Джабраил родился в селе Кумли в Дагестане. Героем он себя не считает, говорит: делал то, чему учили.
Насыров награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени» за мужество и профессионализм.
Ранее рассказывалось, как в Курской области доброволец сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья.