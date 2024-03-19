Военный связист Насыров спас свой батальон, вызвав подмогу через спутник

Офицер рассказал, как во время передислокации в районе поселка Таволжанка его подразделение попало под обстрел. Пришлось попотеть и вспомнить все знания, которые он получил на факультете специальной связи Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций.

Со своими удалось связаться через спутник. Вскоре подоспела поддержка, и противник был подавлен огнем. Жертв с российской стороны удалось избежать.

Насыров рассказал о преимуществах спутниковой связи. При ее использовании противник тоже может создать помехи, но существует возможность перенастроиться «на другой борт».

Джабраил родился в селе Кумли в Дагестане. Героем он себя не считает, говорит: делал то, чему учили.

Насыров награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени» за мужество и профессионализм.

Ранее рассказывалось, как в Курской области доброволец сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья.