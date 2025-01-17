Военный УАЗ почти полностью сгорел в Новой Москве после поджога

На полыхающий автомобиль обратили внимание очевидцы. По их словам, УАЗ был припаркован у жилого дома в поселении Десеновское и по неизвестным причинам загорелся. На опубликованных кадрах видно, как огонь распространился по салону и большей части корпуса, машина почти полностью сгорела. На местности при этом слышен работающий гудок транспорта.

Сами свидетели инцидента не видели момент пожара. То, что это поджог — лишь предположительная версия в Telegram. Предварительно выяснили, что людей в машине не было.

Также в публикации указали, что машина была с черно-белыми номерами и может относиться к военным структурам. Однако официальные органы эту и другую информацию пока не подтверждали и не опровергали.

Ранее сообщалось, что два пожарных поезда привлекли для тушения огня на нефтебазе.