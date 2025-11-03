Военный устроил махинацию при получении наград и получил три года колонии

Заместитель командира одной из воинских частей организовал мошенничество, чтобы получить две государственные награды. За это его осудили на три года лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

Правоохранители установили, что подполковник Нургалеев, который занимал должность заместителя командира воинской части, организовал мошеннические действия. Он договорился с работниками отдела кадров, что в наградные листы на него будет внесена недостоверная информация о действиях, которые он не совершал. За счет этого он сумел получить медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. К этим наградам он также получил денежные выплаты в размере 408 тыс. руб.

Подсудимый в суде, который состоялся в Нальчике, полностью признал вину, ему вынесли наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он также был лишен незаконно полученных наград.

