Воевавшего за ВСУ педофила из бундесвера экстрадировали в Германию для суда

Прокуратура Бамберга, расположенная в Баварии, сообщила об экстрадиции в Германию экс-военнослужащего бундесвера, арестованного на Украине. Он подозревается в совершении ряда изнасилований и хранении материалов с детской порнографией.

Ранее представитель баварского Центрального управления по борьбе с киберпреступностью Томас Гогер информировал РИА Новости, что подозреваемый, бывший солдат бундесвера, задержан на украинской территории и ожидает отправки в Германию.

Полиция Хофа и вышеупомянутое управление проводят расследование в отношении 30-летнего мужчины по подозрению в совершении нескольких изнасилований. После ареста на Украине в феврале, он был экстрадирован и помещен под стражу.

Мужчина был доставлен в Германию 17 марта и предстал перед судом. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в трех изнасилованиях, распространении детской порнографии и других преступлениях.

Согласно сообщениям немецких СМИ, мужчина несколько лет назад сбежал на Украину, где воевал на стороне ВСУ, чтобы избежать правосудия. Он был задержан в Сумах.

На родине Бен Р. подозревается в различных сексуальных преступлениях, включая изнасилования. Он публиковал записи своих действий, в том числе совершенных на Украине, в интернете.

Кроме того, ему вменяется хранение и распространение детской порнографии. На Украине против него также ведется расследование по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что детский министр Исландии покинула пост из-за половой связи с несовершеннолетним.