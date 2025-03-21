Детский министр Исландии покинула пост из-за половой связи с несовершеннолетним

Министр по вопросам образования и детей из Исландии Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир подала в отставку после того, как общественность узнала о ее связи с несовершеннолетним. Подробности рассказывает РИА Новости.

По данным издания, министр по вопросам детей и образования почти 30 лет назад (на тот момент ей было 22 года) вступила в половую связь с 15-летним подростком (на тот момент он находился в трудной жизненной ситуации и обратился за помощью в религиозное сообщество) и даже родила от него ребенка. Правда, потом она не давала отцу видеться с ребенком, кроме нескольких встреч в месяц, а сам молодой человек исправно платил алименты. Как только об этом стало известно, Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир подала в отставку.

Сейчас женщине 58 лет, и она после ухода с поста министра останется депутатом исландского парламента в качестве члена Народной партии.

Напомним: ранее стало известно о том, как уроженка Узбекистана родила ребенка в самолете над Гренландией: самолет сел в Исландии, теперь ребенок имеет право на гражданство.