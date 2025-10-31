Волгоградский доброволец погиб на фронте, его тело месяц не могут вывезти

Стала известна трагическая судьба добровольца из Волгограда Дмитрия Курилко, который погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщил портал V1.ru, тело 37-летнего россиянина вот уже на протяжении месяца не могут эвакуировать с поля боя, что не позволяет семье похоронить бойца.

Дмитрий Курилко, ранее работавший на заводе слесарем-сборщиком ракетных комплексов, принял решение отправиться на фронт добровольно. Как рассказала его сестра, этот шаг он сделал, не советуясь с близкими.

За несколько дней до своего дня рождения военный ушел на выполнение боевого задания, из которого не вернулся. С 21 сентября он числился пропавшим без вести, а позже семье официально сообщили о его гибели в результате смертельного ранения.

В настоящее время родственники погибшего ожидают, когда появится возможность для эвакуации его тела с территории боевых действий.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО погиб 18-летний уроженец Башкирии Виталий Свистунов.