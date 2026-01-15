Волгоградский школьник получил травмы после падения в лестничный пролет

В одной из школ Волгограда произошел несчастный случай: семиклассник упал в лестничный пролет. По предварительным данным, подросток во время перемены катался на перилах и не удержался, что привело к падению с высоты.

Как сообщает издание V1.RU, инцидент произошел с третьего на второй этаж. Очевидцы рассказывают, что после падения мальчик потерял сознание.

«Пока ехала скорая, мальчик находился без сознания, периодически открывая глаза и снова отключаясь», — рассказал отец одного из учеников.

Он также отметил, что, по ощущениям родителей, скорая помощь ехала очень долго, возможно, до 40 минут, и ситуация вызвала сильный стресс у педагогов и семьи.

По сведениям свидетелей, к приезду медиков подросток пришел в себя, смог отвечать на вопросы врачей и разговаривать.

Директор школы в своем комментарии несколько иначе описала ситуацию. Она заявила, что скорая приехала быстро, а падение произошло с высоты всего около двух метров. По ее словам, на момент приезда медиков школьник чувствовал себя хорошо, смог самостоятельно встать и дойти до машины скорой помощи. Подросток был доставлен в больницу, где находится под наблюдением врачей.

