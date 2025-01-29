Волна поджогов в России продолжилась в Воронеже: сгорели две кофейни за сутки

Жительница Воронежа устроила поджоги в двух кофейнях одной сети, как полагают, действуя по указке мошенников. Об этом пишет Baza, отмечая, что происшествия могут быть связаны с другими поджогами заведений общепита в России.

Пожары произошли менее чем за сутки. Первый случился вечером, 28 января, на улице Арзамасской. Горело кафе «Бунтаро», но пожар оперативно потушили и, предварительно, не нашли ничего подозрительного на месте ЧП.

Однако уже утром следующего дня вспыхнуло кафе той же сети на улице Плехановская. В ловушке за закрытыми дверьми оказались три девушки, их удалось вытащить. Всем потребовалась госпитализация: пострадавшие в отделении реанимации с ожогами разной степени тяжести.

По версии Baza, оба пожара произошли в результате поджога. Бед натворить могла одна из девушек, которая пострадала сильнее всего. Также канал предполагает, что оба происшествия связаны: это может быть продолжение серии поджогов в РФ, которые совершают граждане по указке мошенников. Напомнили про случаи в Краснодаре 26 января, когда парень в маске устроил пожары сразу в трех ресторанах города.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали молодого человека, который поджигал рестораны. В его отношении возбудили два уголовных дела.