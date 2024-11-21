Володин: Госдума приняла обращение к властям по поводу миграции

Депутаты Государственной думы РФ приняли обращение в адрес Правительства России по поводу внедрения мер по противодействию незаконной миграции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

В том обращении, которое приняли депутаты, содержится ряд мер, которые должны противодействовать нелегальной миграции на территории страны. Все эти меры выстроены в четкую систему.

«Государственная дума со своей стороны не прекращает работу по совершенствованию миграционного законодательства», — указал Володин.

Спикер добавил, что 96% россиян поддержали новый закон, по которому дети мигрантов не могут учиться в школах РФ без достаточного знания русского языка. Данный документ будет рассматриваться уже на следующей неделе.

Ранее в МВД России заявили, что в паспорте гражданина РФ обязательно должны стоять две отметки: о регистрации по месту жительства или снятии с учета, а также информация о военной службе. Все другие данные, например, наличие детей, ранее выданных паспортах и так далее, проставляются только по желанию владельца документа.