МВД: в паспорте гражданина России должны быть две обязательные отметки

При оформлении или замене паспорта граждан России обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства или снятии с учета, а также информация о военной службе, отмечает Главное управление миграции МВД в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что по желанию владельца в паспорте могут быть указаны данные о браке, детях младше 14 лет, ранее выданных паспортах, а также о действующих основных документах, удостоверяющих личность граждан за границей.

Кроме того, в паспорт могут быть добавлены и необязательные отметки, выданные другими учреждениями, такие как группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.

Вносить изменения, отметки и записи в паспорт самостоятельно гражданам не разрешается, что может привести к его недействительности.

Ранее Правительство РФ утвердило перечень новых услуг в многофункциональных центрах (МФЦ), которые позволят гражданам получать биометрические услуги без необходимости предоставления паспорта.