Волонтеры организовали поиски пропавшей собаки, которую хозяйка била об асфальт в Ленобласти

Шокирующий случай жестокого обращения с животным произошел в городе Луга Ленинградской области и вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах, распространившихся в Сети, владелица собаки породы цвергпинчер демонстративно бьет свое животное об асфальт как тряпичную игрушку. Этот вопиющий инцидент сразу же спровоцировал волну гнева среди зоозащитников и неравнодушных граждан. Об этом сообщили в Telegram-каналах.

Как выяснилось, хозяйка по имени Екатерина пояснила полиции, что взяла собаку по кличке Габби в бар, откуда та сбежала. Найдя беглянку, женщина, по ее словам, «решила дать ей пару раз по голове, чтобы было неповадно». Однако свидетели утверждают, что избиение происходило не только на улице, но и внутри заведения.

История Габби и без того была трагичной: пять лет назад ее спасли из черного питомника. Волонтер Лариса выходила животное и устроила в новую семью — к нынешней хозяйке. Именно Лариса, узнав о случившемся, сразу подала заявление в полицию. Несмотря на организованные волонтерами поиски, найти собаку не удалось. Екатерина настаивает, что питомец сбежал, но руководитель команды помощи собакам высказывает страшное предположение: животное могло не выжить после побоев, а хозяйка скрыла тело.

Несмотря на доказательства, в возбуждении уголовного дела пока отказано. Зоозащитники намерены добиваться отмены этого решения. Ситуацию взяла на контроль лужская городская прокуратура, где сейчас проводится служебная проверка по всем обстоятельствам произошедшего.

