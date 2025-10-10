Волонтеры спасли пенсионера, два дня пролежавшего в ледяной канаве

Во Владимирской области волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» удалось спасти пенсионера, который два дня провел в лесной чаще, передает «Лента.ру».

Николай Иосифович Тырцан отправился на прогулку в лес 26 сентября и не вернулся домой в назначенное время.

Первые сутки поисковые работы проводились силами местного спасательного центра и родственников пропавшего, однако они не принесли результата. На вторые сутки родные обратились на горячую линию «ЛизаАлерт».

Волонтеры оперативно организовали поиски с применением современных технологий — беспилотников, оснащенных тепловизорами.

Пенсионера обнаружили в заполненной водой канаве, где он находился по грудь в воде. К моменту обнаружения у мужчины уже началось онемение нижних конечностей из-за длительного пребывания в холодной воде.

Спасатели эвакуировали пострадавшего из леса и передали бригаде парамедиков. По предварительной информации, жизни пенсионера ничего не угрожает, однако он нуждается в медицинском наблюдении.

