Волонтеры спасли пенсионера, два дня пролежавшего в ледяной канаве
Во Владимирской области волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» удалось спасти пенсионера, который два дня провел в лесной чаще, передает «Лента.ру».
Николай Иосифович Тырцан отправился на прогулку в лес 26 сентября и не вернулся домой в назначенное время.
Первые сутки поисковые работы проводились силами местного спасательного центра и родственников пропавшего, однако они не принесли результата. На вторые сутки родные обратились на горячую линию «ЛизаАлерт».
Волонтеры оперативно организовали поиски с применением современных технологий — беспилотников, оснащенных тепловизорами.
Пенсионера обнаружили в заполненной водой канаве, где он находился по грудь в воде. К моменту обнаружения у мужчины уже началось онемение нижних конечностей из-за длительного пребывания в холодной воде.
Спасатели эвакуировали пострадавшего из леса и передали бригаде парамедиков. По предварительной информации, жизни пенсионера ничего не угрожает, однако он нуждается в медицинском наблюдении.
