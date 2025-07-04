Вооруженные боевики устроили резню в центре Нальчика: есть пострадавшие

В Нальчике произошло вооруженное нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы. По предварительным данным, двое боевиков атаковали полицейских с использованием холодного оружия, пишет MK.RU со ссылкой на ряд телеграм-каналов.

По предварительным данным, история развернулась на улице Ленина. Прохожие заметили беготню, а затем услышали звуки стрельбы. Как позже стало известно, это была полицейская погоня, предположительно, за группой боевиков с ножами. Shot указал, что мужчины могли быть сторонниками террористической ячейки. Однако что именно подвигло их напасть на правоохранителей, пока неизвестно.

Сообщается, что в ходе инцидента 27-летний лейтенант получил тяжелые ножевые ранения и был экстренно доставлен в реанимационное отделение, где врачи борются за его жизнь.

Глава региона Казбек Коков подтвердил инцидент, но не раскрыл деталей. По его словам, в ходе разбирательств один из нападавших был нейтрализован на месте. Второму преступнику удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время в городе действует план «Перехват», сотрудники полиции и Росгвардии проводят масштабные поисковые мероприятия.

Ранее сообщалось, что при массовой стрельбе у ночного клуба в Чикаго погибли люди, есть раненые.