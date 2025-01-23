В результате активных боевых действий подразделениям войсковой группы «Центр» удалось освободить населенный пункт Соленое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по ключевым объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, критически важным для функционирования военно-промышленного комплекса.

За прошедшие сутки в зоне проведения специальной операции было сбито 29 украинских беспилотников. В зоне ответственности российской группировки «Запад» Вооруженные силы Украины понесли потери свыше 530 военнослужащих.

В пределах ответственности группы «Юг» украинские войска за сутки потеряли до 280 человек. Группировка «Восток» привела к потерям до 180 военных среди украинских сил за последние 24 часа. В результате действий группировок «Север» и «Днепр» украинские силы потеряли около 100 военнослужащих за сутки.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 23 января ликвидировала четыре беспилотника над территорией Белгородской области.