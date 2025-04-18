Вооруженный американец захватил пассажирский самолет в Белизе

Американец Акиниела Сава Тейлор совершил захват самолета в стране Белиз. На борту находились 14 человек, пишет ABC News.

Гражданин США Тейлор угрожал ножом и требовал, чтобы самолету дали больше топлива. В этот момент на борту находились 14 человек, которые были шокированы агрессивным поведением мужчины. Преступнику удалось получить контроль над судном и успешно сесть в аэропорту имени Филипа Голдсона.

Остановил злоумышленника пассажир с оружием, у которого была лицензия. От выстрела в грудь угонщик скончался. Среди пассажиров жертв нет, но трое человек пострадали от ножевых ранений.

«Мы благодарны — я думаю, все мы благодарны — за то, что это не привело к массовым жертвам», — заявил представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс после инцидента.

Позже установили, что ранее американца не пустили в Белиз: ему изначально отказали во въезде. Вероятно, после этого он попытался затребовать обратный вылет преступным образом.

Расследование инцидента продолжается совместными усилиями США и Белиза.

Ранее сообщалось, что умер советский диссидент Кузнецов, попытка угона самолета которого вошла в историю.