«Вопрос не в цене»: выяснилось, зачем ВСУ напали дроном на простой фермерский КамАЗ

Дрон-камикадзе ВСУ недавно атаковал мирно работавший в поле фермерский КамАЗ, сообщает SHOT . Не исключено, что оператор беспилотника спутал автомобиль с военным, перевозящим солдат. Однако военный эксперт Виктор Литовкин имеет на этот счет иное мнение.

Полковник в отставке считает, что нападение с большой вероятностью было предумышленным. Израсходовать ударную единицу на фермерскую технику — не проблема для Киева, если это даст психологический эффект.

«Они просто наносят удары по мирным жителям. Это их террористическая практика всего-навсего. Дрон может быть гораздо дешевле, чем КамАЗ, да и сам вопрос не в цене, а в том, чтобы наносить ущерб противнику», — подчеркнул Литовкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, речь идет не о бесцельных атаках, а о заранее продуманных операциях. Их цель — запугивание рядовых граждан.

«Удар по людям наносится для того, чтобы они боялись, чтобы они не доверяли своей власти. Этим руководствуются ВСУ», — уверен Литовкин.

Можно сделать вывод, что случившееся — спланированная акция, а не ошибка или промах из-за слабого уровня подготовки операторов. Причем случаи, когда ВСУ выбирали своей целью гражданских, уже встречались и ранее. Это тоже подтверждает точку зрения, озвученную военным экспертом.

Ранее стало известно, что ВСУ в очередной раз обстреляли Энергодар.