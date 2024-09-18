Вопрос об аресте Пашаева будет рассмотрен судом в закрытом режиме

Московский гарнизонный военный суд в закрытом порядке примет решение по ходатайству следственных органов об аресте бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого подозревают в мошенничестве по отношению к семье Блиновских, сообщило РИА Новости.

Зрители и журналисты не были допущены в зал заседаний. Несколько минут спустя стало известно, что судья постановил провести процесс за закрытыми дверями. Причины такого решения не были озвучены.

Напомним, во вторник, 17 сентября, СК РФ сообщил о задержании Пашаева по подозрению в крупном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Блиновский признан потерпевшим в уголовном деле против Пашаева.